Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda bu hafta, “Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin görüşmeleri yapılacak.

Salı günü başlayacak Genel Kurul çalışmalarında ele alınacak teklife göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ihtiyaç duyulan hallerde görev ve hizmetleriyle ilgili döner sermayeli işletmeler kurabilecek. Döner sermaye işletmesine tahsis edilen sermaye miktarını 5 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Milli parklara zarar verene hapis cezası

Teklif kapsamında el konulan yapı ve tesislerin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından derhal yıkılması ya da ihtiyaç halinde değerlendirilmesi öngörülüyor.

Milli parklarda tabii ve ekolojik dengeyi bozanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilmesi planlanıyor. Giriş ücretini ödemeden milli parklara girdiği tespit edilenlere ise giriş ücretinin 14 katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Komisyonlar da yoğun mesai yapacak

TBMM’de komisyon çalışmaları da devam edecek. Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu salı günü Hazar Derneği ile internet kafeciler esnaf odalarının temsilcilerini dinleyecek.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ise çarşamba günü Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu ağırlayacak.

Ayrıca salı ve çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Grup başkanvekilleri de gündemdeki gelişmelere ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.