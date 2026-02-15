Süper Lig’in 21’inci haftasında sahasında Kocaelispor’a 2-1 mağlup olan Kayserispor’da taraftar tepkileri sonrası teknik direktör Radomir Djalovic ile yolların ayrılması kararı alındı. Yönetim, Djalovic ile fesih görüşmelerini sürdürürken yeni teknik direktör için temaslarını yoğunlaştırdı.

Thomas Reis Olumsuz Yanıt Verdi

Kayserispor yönetiminin görüştüğü isimlerden biri olan Thomas Reis’in, yurt dışında takım çalıştırmak istemesi nedeniyle teklife olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp, alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Çağdaş Atan da Teklifi Kabul Etmedi

Kayserispor’un gündemindeki bir diğer isim ise daha önce kulüpte görev yapan ve son olarak Konyaspor’u çalıştıran Cagdas Atan oldu. Atan’ın mevcut süreçte takıma faydalı olamayacağını düşündüğü için teklifi kabul etmediği, ancak sezon başında yapılacak bir teklifi değerlendirebileceğini ilettiği belirtildi.

Kayserispor’da teknik direktör arayışları sürerken, yönetimin kısa süre içinde yeni ismi netleştirmesi bekleniyor.