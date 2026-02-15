Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Tahtaköprü mevkiinde 15 Şubat 2026 günü saat 00.20’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7.7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Depremin merkez üssünün Vezirköprü ilçesi olduğu kaydedildi.