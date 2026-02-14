Mette Frederiksen ve Jens-Frederik Nielsen, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Munich Security Conferencekapsamında Marco Rubio ile görüştü.

Danimarka Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin 62. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde gerçekleştiği bildirildi. Açıklamada Frederiksen’in, “Rubio ve Nielsen ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Yüksek düzeyli çalışma grubunun kararı doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

Nielsen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeyi “ileriye doğru iyi bir adım” olarak değerlendirdi.

Öte yandan, Lars Løkke Rasmussen ve Vivian Motzfeldt ile JD Vance ve Rubio, 14 Ocak’ta Washington, D.C.’de bir araya gelmişti. Söz konusu görüşmede, Donald Trump’ın Grönland’ın ABD’ye bağlanması yönündeki talebine ilişkin konuların ele alındığı belirtilmişti.

Münih’teki son temasın, taraflar arasındaki diplomatik diyaloğun sürdürülmesi açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.