Edinilen bilgilere göre, Melih Okan Keskin geçtiğimiz günlerde aracını muayene ettirmek üzere TÜVTÜRK İvedik Muayene İstasyonu’na gitti. İstasyonda yaşanan tartışmanın ardından darp edilen Keskin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Keskin için 13 Şubat Cuma günü (bugün) saat 15.00’te anma gerçekleştirilecek. Emekli Polis Birlikteliği Derneği tarafından TÜVTÜRK İvedik Muayene İstasyonu önünde düzenlenecek programda basın açıklaması yapılacak, siyah çelenk bırakılacak.
Polis memurunun hayatını kaybetmesinin ardından söz konusu muayene istasyonuna yönelik tepkiler artarken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Kamuoyunda, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması yönünde çağrılar yapılıyor.