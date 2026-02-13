Ligde namağlup tek takım unvanını sürdüren sarı-lacivertliler, son haftada sahasında Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup ederek moral depoladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, 49 puanla 2. sırada yer alıyor. 45 puanlı Trabzonspor ise 3. basamakta bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.
Fenerbahçe’de Tek Eksik
Sarı-lacivertliler, Trabzon deplasmanına tek eksikle çıkacak. Sakatlığı bulunan Archie Brown, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Uzun süreli sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Levent Mercan’ın ise 21 kişilik maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
3 Futbolcu Sınırda
Fenerbahçe’de kritik mücadele öncesinde üç isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Anthony Musaba ile Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor karşısında kart görmeleri halinde Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.
Sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak Archie Brown da kart sınırındaki isimler arasında bulunuyor.
Muhtemel 11
Fenerbahçe’nin Trabzonspor karşısında sahaya şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.