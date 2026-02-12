Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yürütülen bahis soruşturması kapsamında önemli bir karar aldığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, son 5 yıl içinde profesyonel liglerde görev yapan ve bahis oynadığı tespit edilen kişilerin tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiği bildirildi.

TFF’nin açıklamasında, fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapan kişiler hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu sevk işlemlerinin, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca gerçekleştirildiği ve kararın 13 Şubat 2026 tarihi itibarıyla geçerli olacağı ifade edildi.

Bahis soruşturmasına ilişkin disiplin sürecinin PFDK tarafından yürütüleceği kaydedildi.