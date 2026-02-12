Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 Şubat haftasına ait para ve banka istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, brüt döviz rezervleri önceki haftaya kıyasla 5 milyar 533 milyon dolar azalarak 78 milyar 872 milyon dolar seviyesine geriledi. Bu rakam, bir önceki dönem olan 30 Ocak’ta 84 milyar 405 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

Altın Rezervleri de Düşüş Gösterdi

Aynı dönemde altın rezervlerinde de gerileme görüldü. Altın varlıkları 5 milyar 142 milyon dolarlık düşüşle 133 milyar 753 milyon dolardan 128 milyar 611 milyon dolara indi.

Bu gelişmelerin sonucunda Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 6 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 10 milyar 676 milyon dolar azalışla 218 milyar 158 milyon dolardan 207 milyar 482 milyon dolara geriledi.

Rezervler Ocak’tan Bu Yana Trendini Sürdürüyor

TCMB rezervlerindeki bu düşüş eğilimi, Ocak 2024’ten itibaren devam eden bir tabloyu yansıtıyor. Rezervlerdeki değişim, Merkez Bankası’nın haftalık istatistikleri ile izleniyor.

Detaylı haftalık veriler, TCMB’nin para ve banka istatistikleri kapsamında açıklanmaya devam edecek.