Müsavat Dervişoğlu’ndan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e Destek Ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, giydiği geleneksel kıyafet nedeniyle sanal medyada hedef gösterilen Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’ü makamında ziyaret etti. Dervişoğlu, “Meselenin cinsiyet, inanç ve kıyafet üzerinden bu noktaya getirilmiş olmasından ötürü çok yaralandım” dedi.

Mihalgazi’de Dikkat Çeken Buluşma

Dervişoğlu, Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile bir araya geldi. Ziyarette AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da yer aldı. Belediye binasında gerçekleşen görüşmede birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Dervişoğlu, geçen hafta yapılan telefon görüşmesinde üzüntülerini ilettiklerini hatırlatarak, “Örf ve geleneklerin muhafaza edilmesi noktasında bugün duyarlılık sergileyemezsek, yarınlara doğru bir miras bırakamayız. Bu ziyaret, bir sorumluluğun yerine getirilmesidir” ifadelerini kullandı.

“Cinsiyet ve Kıyafet Üzerinden Siyaset Doğru Değil”

Sosyal medyada yapılan paylaşımların toplumsal birliğe zarar verdiğini belirten Dervişoğlu, söz konusu kişinin partilerinden ihraç edildiğini açıkladı.

“Bir meczubun yaptığı paylaşımlar… Bu arkadaş daha önce partimizden istifa etmiş, ardından geri dönmüş. Ancak disiplin süreci işletildi. Meselenin cinsiyet, inanç ve kıyafet üzerinden bu noktaya taşınması beni çok yaraladı. Türkiye’de siyasi tansiyon yüksek olabilir ama müşterekleri koruyacak bir dil geliştirmek hepimizin görevi” dedi.

Dervişoğlu ayrıca, farklı siyasi partilere mensup isimlerin bir araya gelmesinin demokratik olgunluk açısından önemli olduğunu vurguladı.

Başkan Akgün: “Gelmeniz Beni Çok Mutlu Etti”

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Misafir Allah misafiridir, başımızın üzerinde yeriniz var. Bu süreç böyle yaşanmasa daha güzel olurdu ama Anadolu’nun değerlerini yaşatıyoruz. Gelmeniz beni çok mutlu etti” dedi.

AK Parti İl Başkanı Albayrak’tan Birlik Mesajı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da olayın kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, “İYİ Parti olarak üzerinize düşeni yaptınız. Mihalgazi, Anadolu kültürünü ve irfanını yaşatan bir ilçedir. Belediye Başkanımıza yapılan hareket Türkiye’yi üzdü. Milletimiz ise başkanımıza sahip çıktı” ifadelerini kullandı.

“Birlik ve Beraberlik İçin Mücadeleye Devam”

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, “Kendi evimizdeymiş gibi ağırlandık. Mihalgazi halkına teşekkür ediyorum. Hepimiz bu ülkenin birliği ve beraberliği için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Dervişoğlu’na ziyarette; İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Dinçer, Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşçı Hamşioğlu, Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin, Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Kadın ve Aile Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, Eskişehir İl Başkanı Serdar Ulucanve GİK Üyesi Melih Aydın eşlik etti.