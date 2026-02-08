Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig’in 21’inci haftasında oynanan ve kırmızı-beyazlı ekibin sahasında Trabzonspor’a 3-0 mağlup olduğu Karadeniz derbisinin ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Takımın sergilediği performanstan dolayı büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Yıldırım, Samsunspor taraftarından özür diledi. Maç öncesinde umutlu olduklarını belirten Yıldırım, sahadaki görüntünün kabul edilemez olduğunu ifade etti.

“Çok üzgünüm. Samsunspor taraftarlarından özür diliyorum. Maç öncesi umutluyduk ama takım bugün galibiyeti hiç hak etmedi, hatta puan almayı bile hak etmedi. Trabzonspor daha istekliydi ve haklı bir galibiyet aldılar. Ertuğrul başkanı ve Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum” dedi.

“SEZON SONU BAZI İSİMLERLE YOLLAR AYRILACAK”

Yüksel Yıldırım, mağlubiyetin ardından takım içerisindeki bazı futbolculara sert eleştiriler yöneltti. Sezon sonunda kadroda ciddi değişiklikler yapılacağının sinyalini veren Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

“Görüyorum ki bazı futbolcular artık doymuş. Samsunspor formasıyla oynamayı hak etmiyorlar. Paralar tıkır tıkır ödeniyor, primler ödeniyor ama sahada o açlık yok. Samsun’a bir sözüm var ve bunu yerine getireceğim. Bu gidişatı düzelteceğiz. Sezon sonu bazı isimlerle yollarımızı ayıracağız. Kimsenin bu taraftarı üzmeye hakkı yok.”

TRANSFER VE HEDEFLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Teknik heyetle sürekli istişare halinde olduklarını vurgulayan Yıldırım, transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi. İlyas Tavşan’ın Türk vatandaşı yapılması sürecine değinen Yıldırım, İçişleri Bakanlığı’na teşekkür etti.

Dünya yıldızı Raheem Sterling ile ilgilendiklerini ancak transferin gerçekleşmediğini açıklayan Yıldırım, “Sterling’i çok istedik ancak Türkiye’ye gelmeyi düşünmediğini iletti. Hocamız da ‘çok iyi bir isim olmayacaksa transfer yapmayalım’ dediği için bu noktada bıraktık” diye konuştu.

Samsunspor’un hedeflerinden vazgeçmediğini belirten Yıldırım, “Avrupa Kupası için Makedonya’ya gideceğiz. Sakat oyuncularımızın Mart başında dönmesiyle toparlanacağımızı umuyorum. Beşincilik hedefimizi zorlamaya devam edeceğiz. Bugünkü görüntüyü hocamızla detaylı şekilde konuşup çözeceğiz. Gereken neyse yapılacaktır” ifadelerini kullandı.