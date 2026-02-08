Süper Lig’in 21’inci haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’un takım otobüsü, maç öncesi Samsun’un Tekkeköy ilçesinde taşlı saldırıya uğradı.
Saldırı anları çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, takım otobüsüne taş atıldığı anlar net şekilde yer aldı.
Olayın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, saldırıyla bağlantılı oldukları tespit edilen S.A. (18), A.Ş. (19), A.B. (15), U.K. (17), E.G. (17) ve T.C.U. (16) gözaltına alındı.
Yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA