Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, yaklaşık 18 milyon emekliyi ilgilendiren "Bayram İkramiyesi ne kadar olacak?" sorusu yanıtını bulmaya başladı. Ekonomi yönetiminin bütçe analizleri ve Ankara kulislerinden sızan bilgiler, bu yıl ikramiyelerde ciddi bir artışın kapıda olduğunu gösteriyor.

İkramiyede 5.000 TL ve 6.000 TL Formülü

Geçtiğimiz yıl bayram başına 4.000 TL (yıllık toplam 8.000 TL) alan emekliler için 2026 yılında üç farklı senaryo üzerinde duruluyor:

%25 Zam Senaryosu: En güçlü ihtimal olarak görülen bu formülle ikramiye 5.000 TL'ye çıkacak. Refah Payı Dokunuşu: Eğer enflasyon karşısında koruma ön plana çıkarsa rakamın 5.500 TL olması bekleniyor. SGK Uzmanlarının Beklentisi: Bazı uzmanlar, alım gücündeki değişime göre rakamın 6.000 TL'ye kadar zorlanabileceğini ifade ediyor.

Önemli Not: Eğer 5.000 TL formülü kabul edilirse, bir emekli yılda iki bayram toplamında cebine 10.000 TL koymuş olacak.

Ödeme Takvimi Netleşiyor: Paralar Ne Zaman Yatacak?

2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlıyor. Her yıl olduğu gibi ödemelerin bayramdan bir hafta önce tamamlanması planlanıyor. İşte tahmin edilen o takvim:

Emekli Grubu Tahmini Ödeme Tarihi Bağ-Kur Emeklileri 9 Mart 2026 Emekli Sandığı 10 Mart 2026 SSK Emeklileri 11 - 13 Mart 2026