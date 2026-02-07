Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), basın ve yayıncılıkta etik ilkeler ile toplumsal sorumluluk anlayışının ele alındığı **“Sorumlu Habercilik Medya Buluşması”**nı gerçekleştirdi. Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM)düzenlenen programa genel yayın yönetmenleri katıldı.

Toplantıda, Sorumlu Habercilik Rehberi’nin tanıtımı yapılırken; olgu temelli dil, teyit esası, mahremiyetin korunması, travma duyarlılığı ve içerik tutarlılığı gibi başlıklar ele alındı. Programda RTÜK Başkanı Mehmet Daniş’in yanı sıra Başkan Vekili Deniz Güçer ve Başkan Yardımcısı Deniz Güler de yer aldı.

“Güvenin Zayıfladığı Yerde İzleyici Kaybolur”

Açılış konuşmasını yapan RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, medya alanında yaşanan krizin yalnızca editoryal değil, aynı zamanda ekonomik ve yapısal bir sorun olduğunu söyledi. Reklam gelirlerinin küresel dijital platformlara kaydığını belirten Daniş, bu durumun kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye erişimini de zedelediğini ifade etti.

Daniş, “Güvenin zayıfladığı yerde izleyici kaybolur, izleyicinin kaybolduğu yerde medya ekonomik olarak ayakta kalamaz. Bu nedenle hazırladığımız rehber, yalnızca etik bir çağrı değil; medyanın kendi geleceğini koruma refleksidir” dedi.

“Rehber, Soyut Bir Metin Değil”

Sorumlu Habercilik Rehberi’nin masa başında hazırlanmış soyut bir metin olmadığını vurgulayan Daniş, rehberin saha verileri, izleme raporları, editoryal deneyim ve akademik birikimin birleşimiyle ortaya çıktığını söyledi.

RTÜK izleme birimlerinin ana haber bültenlerine yönelik araştırmalarına değinen Daniş, bazı yayın dil ve kurgularının olumsuz toplumsal algıyı pekiştirdiğini, adli olayların magazinleşmesi, mahremiyet ihlali ve şiddetin normalleşmesi risklerinin arttığını belirtti.

Üç Temel İlke: Güven, Koruma ve Editoryal Liderlik

RTÜK Başkanı Daniş, rehberin üç temel ilke üzerine kurulduğunu ifade etti:

Güven: Başlık, görüntü ve anlatım arasındaki uyumun sağlanması

Koruma: Şiddet, afet, çocuk ve cinsel suç haberlerinde ikincil mağduriyetin önlenmesi

Editoryal Liderlik: Sansasyon yerine bilgi, hüküm yerine süreç, teşhir yerine kamu yararı

Daniş, sorumlu haberciliğin gerçeği gizlemek değil, bilgiyi ölçülü, bağlamına sadık ve insan onurunu koruyan bir dille sunmak olduğunu vurguladı.

“Teyitsiz Bilgi Paniği Artırır”

Kriz, afet ve canlı yayınlarda teyitsiz bilginin toplumsal paniği artırabileceğine dikkat çeken Daniş, “Doğruluk hızdan önce gelir. Teyit yoksa belirsizlik açıkça söylenmelidir” ifadelerini kullandı.

Çocukların yer aldığı haberlerde özel hassasiyet gerektiğini belirten Daniş, çocuğun bir haber unsuru değil, korunması gereken bir özne olduğunu vurguladı.

“Denetleyen Değil, Rehberlik Eden Bir Yaklaşım”

RTÜK’ün yaklaşımının cezaya değil, yayın kalitesini yükseltmeye odaklandığını söyleyen Daniş, medya kuruluşlarından rehberi kendi editoryal dillerine uyarlamalarını istedi.

“Sorumlu Habercilik Rehberi’nin bir son söz değil, tartışmaya ve katkıya açık bir başlangıç metni” olduğunu belirten Daniş, güçlü yayıncılığın güçlü teyit, ölçülü dil ve kamu yararını esas alan içerikle mümkün olacağını ifade etti.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş’in konuşmasının ardından program, basına kapalı olarak devam etti.