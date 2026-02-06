Türk sinema ve televizyon dünyasının tanınan karakter oyuncularından Nevin Efe’den acı haber geldi. Bir süredir KOAH rahatsızlığı nedeniyle tedavi altında bulunan Efe’nin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sanat camiasında özellikle yardımcı rollerdeki başarılı performanslarıyla hafızalara kazınan Efe’nin vefatı, sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu. Ölüm haberi menajeri tarafından duyurulurken, cenaze törenine ilişkin detayların daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

Nevin Efe kimdir?

Tiyatro kökenli bir oyuncu olan Nevin Efe, kariyeri boyunca çok sayıda Yeşilçam filminde ve televizyon dizisinde rol aldı. Özellikle anne, mahalleli ve yan karakter rolleriyle tanınan Efe, uzun yıllar ekranlarda ve beyazperdede emek veren isimler arasında yer aldı. Sanat yaşamı boyunca karakter oyunculuğundaki başarısıyla dikkat çekti.