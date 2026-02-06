6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler meydana geldi. Bu depremlerde, binlerce insan hayatını kaybetti. Bu deprem felaketinin üçüncü yıl dönümünde, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, anma mesajı yayımladı.

Yavaş anma mesajında şu ifadeleri kullandı; "6 Şubat 2023’te yaşadığımız büyük deprem felaketinin yıl dönümünde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Bu topraklarda yaşanan her kayıp, hepimizin ortak sorumluluğudur. Unutmadan, unutturmadan; aynı acıların bir daha yaşanmaması için çalışmaya devam edeceğiz."