İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında,
-
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak,
-
Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak,
-
Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bu suça aracılık etmek veya yer temin etmek
suçlamalarıyla 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
19 Kişi Gözaltına Alındı
Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında Ali Kaya’nın da bulunduğu 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Soruşturma Sürüyor
Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, firari şüphelilere yönelik çalışmalar devam ederken, adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri ve hakimlik süreci gün içerisinde netlik kazanacak.