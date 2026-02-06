Beşiktaş ile Marsilya arasında yapılan görüşmelerde sona gelinirken, Panamalı futbolcu Amir Murillo sağlık kontrolleri ve resmi imza için İstanbul’a davet edildi. Tecrübeli oyuncunun bugün İstanbul’a gelmesi ve kontrollerin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Ligue 1 Performansı Dikkat Çekti

Bu sezon Ligue 1’de 16 karşılaşmada forma giyen Murillo, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Hem savunma hem hücum yönüyle dikkat çeken deneyimli sağ bek, Beşiktaş’ın kanat savunmasına önemli bir güç katacak.

Beşiktaş Transferde Hız Kesmiyor

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Beşiktaş, Amir Murillo transferiyle savunma hattını sağlamlaştırmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, Panamalı oyuncunun performansını şimdiden merakla bekliyor.