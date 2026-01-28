2024 yılında Bursa’nın Gürsü ilçesi İsabey Caddesi’nde Kurban Bayramı'nda yaşanan trafik kazası, bir ailenin hayatını kararttı. İddiaya göre, otomobil sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen iki çocuğa çarptı. Kazada çocuklardan biri olan Ecemsu Bağ yaşamını yitirdi.

Anlatılanlara göre sürücü, Ecemsu’ya çarpmadan önce motosiklet üzerinde bulunan bir baba ve çocuğa çarptı. Çarpmanın ardından durmayan sürücünün hız yaparak yoluna devam ettiği ve kaldırımda yürüyen iki çocuğa çarptığı öne sürüldü. Ağır yaralanan Ecemsu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sonsöz’e ulaşan acılı anne, kazaya karışan sürücünün tutuksuz yargılanmasına tepki göstererek adalet talebini dile getirdi. Yaşananların sıradan bir trafik kazası olmadığını savunan anne, “Bu bir trafik kazası değildir. Göz göre göre yaşanan bir olay. Kızımın ölümü kader değil” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kızının ölümünden sonra hukuki sürecin yeterince işletilmediğini düşündüğünü ifade eden anne, yetkililere seslenerek Ecem için adalet istedi. Aile, sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kamuoyunda da karar sürecine ilişkin tepkiler giderek büyüyor.