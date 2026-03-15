Ankara’nın köklü tarihine tanıklık eden semtlerinden biri olan Hamamönü, geçmişten günümüze uzanan hikâyesiyle başkentin en önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri haline geldi. Osmanlı döneminden kalma tarihi konakları, dar sokakları ve geleneksel mimarisiyle dikkat çeken bölge, yapılan restorasyon çalışmaları sayesinde adeta yeniden doğdu.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; bir zamanlar bakımsızlık nedeniyle eski ihtişamını kaybetmiş olan semt, bugün hem Ankaralıların hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle akşam saatlerinde ve Ramazan ayında iftar sonrası saatlerde Hamamönü’nün sokakları adeta insan seline dönüşüyor.

TARİHİ DOKU YENİDEN HAYAT BULDU

Hamamönü, Ankara’nın Altındağ ilçesinde yer alan ve Osmanlı döneminden günümüze kadar ulaşan sivil mimari örnekleriyle dikkat çeken önemli tarihi bölgelerden biri. Bölge adını, Osmanlı döneminde inşa edilen ve semtin merkezinde bulunan Karacabey Hamamı’ndan alıyor.

Yıllar içinde eski ihtişamını kaybeden semt, uzun süre bakımsız kalmış ve birçok tarihi yapı yıpranmıştı. Ancak gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla birlikte bölgedeki Osmanlı mimarisine ait konaklar, sokaklar ve meydanlar aslına uygun şekilde yeniden düzenlendi.

Restorasyon süreci yalnızca tarihi yapıların yenilenmesiyle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda kültürel yaşamı canlandıracak sosyal alanlar, sanat atölyeleri, kafeler ve kültür merkezleri de bölgeye kazandırıldı. Böylece Hamamönü, geçmiş ile bugünü bir araya getiren yaşayan bir kültür merkezi haline dönüştü.

İFTAR SONRASI HAMAMÖNÜ’NE YOĞUN İLGİ

Kış mevsiminin soğuk havasına rağmen Hamamönü’ndeki hareketlilik dikkat çekiyor. Özellikle Ramazan ayında iftar saatlerinin ardından semte gelen ziyaretçi sayısı belirgin şekilde artıyor.

Aileler, gençler ve turistler iftar sonrası yürüyüş yapmak, tarihi sokaklarda vakit geçirmek ve geleneksel atmosferi deneyimlemek için Hamamönü’nü tercih ediyor. Sokak lambalarının aydınlattığı tarihi konaklar, müzik sesleri ve kalabalıkların oluşturduğu canlı atmosfer, ziyaretçilere adeta geçmişle iç içe bir akşam yaşatıyor. Vatandaşlar kimi zaman tarihi sokaklarda yürüyüş yapıyor, kimi zaman da kafelerde oturarak sohbet ediyor. Bölgedeki mekanların çoğu akşam saatlerinde dolup taşıyor.

