Diyarbakır’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte bazı derelerin taşması sonucu tarım arazileri ile evlerin bahçelerini su bastı.

Sağanak yağışın etkili olduğu Sur ilçesinde bulunan Eğertutmaz Deresi taştı. Taşkın nedeniyle çevrede su baskınları yaşandı.

Tarım Arazileri Sular Altında

Çınar ve Bağlar ilçelerinin kırsal mahallelerinde de su taşkınları meydana geldi. Bağlar ilçesine bağlı Tokaçlı Mahallesi’nde bazı tarım arazileri ile evlerin bahçeleri suyla doldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, biriken suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

“10-15 Yılda Bir Böyle Taşkın Oluyor”

Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi sakini Şaban Özden ise bölgede zaman zaman benzer taşkınların yaşandığını belirterek, “Daha önce burası yüksek debili bir dereydi. Küresel ısınmayla birlikte suyun debisi bayağı düşmüştü. Yağmurun şiddetlenmesiyle beraber 10-15 yılda bir böyle taşkınlar oluyor” dedi.