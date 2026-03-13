Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ereğli ilçesine bağlı Subaşı Köyü Göleviç Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe merkezine giden Erşan A. yönetimindeki 67 ADT 733 plakalı işçi servisi midibüsü, Yazıcılar köyü istikametine seyir halinde olan İbrahim A. idaresindeki 67 AAS 530 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü İbrahim A., servis sürücüsü Erşan A. ile midibüste bulunan 11 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü İbrahim A.’nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.