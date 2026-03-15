Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ile birlikte şehit ve gazi yakınlarıyla iftar programında bir araya geldi. Ankara’da ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa çok sayıda şehit ailesi, gazi ve gazi yakını katıldı.

Şehit ve gazi yakınlarına her zaman destek olmaya çalıştıklarını belirten Yavaş, belediye bünyesinde yürütülen çalışmalarla ailelerin ihtiyaçlarına yardımcı olmaya devam ettiklerini söyledi. Yavaş, “Gaziler ve şehitler birimimizle sizlere elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Bütün ihtiyaçlarınızla ilgilenmeye çalışıyoruz. Lütfen taleplerinizi bildirmeye devam edin. Kızılcahamam’daki Şifa Otel ile Akçakoca ve Akçay’daki dinlenme tesislerimizde öncelik sizlerindir. Yazın ya da kışın ne zaman gitmek isterseniz destek olmaya hazırız” dedi.

“Çevremizdeki her yer ateş çemberi”

Konuşmasında Türkiye’nin çevresindeki gelişmelere değinen Yavaş, bölgede yaşanan çatışmaların endişe verici olduğunu belirtti. Yavaş, “Çok önemli günlerden geçiyoruz. Çevremizdeki her yer adeta ateş çemberi. Gazze’de öldürülen masumları görüyoruz, buna ses çıkarmayan bir dünya var. Şimdi komşumuz İran’a Amerika ve İsrail birlikte saldırıyor. Önce Libya’dan, Cezayir’den başladılar, ardından Suriye ve Irak geldi, şimdi İran” ifadelerini kullandı.

“Siz Türkiye’yi, Türk milletini tanımıyorsunuz”

Bazı çevrelerin “Sıra Türkiye’de” söylemlerine de tepki gösteren Yavaş, Türkiye’nin birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğini vurguladı.

Yavaş, “Şimdi çekinmeden hadsiz bir şekilde ‘Ondan sonra sıra Türkiye’de’ diyorlar. Bu ülkeleri teker teker böldüler. Türkiye’ye büyükelçi olarak gönderilen biri adeta sömürge valisi gibi davranarak ‘İsrail’in güvenliği için bu bölgede güçlü devlet istemiyoruz’ diyebiliyor. Biz 100 yıldır sınırlarımızla uğraşan bu anlayışı biliyoruz. Ama şunu unutmasınlar; siz Türkiye’yi tanımıyorsunuz, Türk milletini tanımıyorsunuz. Böyle bir teşebbüs olduğunda bu millet yumruk gibi birleşir” diye konuştu.

“Vatan sağ olsun diyen milyonlarca aile var”

Türk milletinin gerektiğinde büyük fedakârlıklar yaptığını belirten Yavaş, şehit ailelerinin gösterdiği sabrın toplum için büyük bir örnek olduğunu söyledi.

Yavaş, “Türk milleti gerektiği zaman boğazından kısmış, kendisi aç kalmış ama askerini beslemiştir. Bugün burada ülkesi için canını gözünü kırpmadan veren şehitlerin aileleriyle beraberiz. Bu ailelerin hepsinin ağzında tek bir cümle var: ‘Vatan sağ olsun.’ Türkiye’de ‘Vatan sağ olsun’ diyen milyonlarca aile var. Bunu hiç kimse unutmasın” dedi.

İstiklal Marşı’nın Arapça okunmasına tepki

Konuşmasında İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümüne de değinen Yavaş, Karaman’da düzenlenen bir programda marşın Arapça okunmasına tepki gösterdi.

Yavaş, “İstiklal Marşı’nı her zaman her yerde göğsümüzü gere gere söyleriz. Arapça söylemek nereden çıktı? Türkçe söylemeye utanıyor muyuz? Biz başkentimiz Ankara’da, resmi dilimiz Türkçe olarak İstiklal Marşı’mızı bağıra bağıra söylemeye ve Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü hatırlatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Şehit babasından teşekkür

Programda söz alan Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı sırasında şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta’nın babası Emekli Astsubay Canpolat Usta da Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Usta, şehit ailelerine verilen desteklerin acılarını bir nebze hafiflettiğini belirterek, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.