İstanbulspor’un genç futbolcularından Baran Alp Vardar, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Genç yaşta gelen ölüm haberi, hem kulüp camiasında hem de Türk futbolunda derin bir üzüntüye neden oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, tedavi sürecini uzun süredir sürdüren genç oyuncunun yaşamını yitirdiği belirtilirken, Vardar’ın takım arkadaşları ve teknik ekip tarafından çok sevilen bir isim olduğu ifade edildi.

İçeriği Görüntüle

Baran Alp Vardar’ın cenazesine ilişkin bilgilerin ise ailesi ve kulüp tarafından yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi