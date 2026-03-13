Ankara’nın en yoğun noktalarından biri olan Kızılay’daki Güvenpark’ta 13 Mart 2016’da gerçekleştirilen bombalı araç saldırısının üzerinden 10 yıl geçti. Akşam saatlerinde otobüs duraklarının bulunduğu bölgede meydana gelen saldırı, Türkiye’nin yakın tarihindeki en kanlı terör saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.

Saat 18.45 sıralarında bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu 2’si saldırgan olmak üzere toplam 38 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 19’u ağır olmak üzere 125 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edilirken, çevredeki hastanelerde yaralılar tedavi altına alındı. Saldırı, Ankara’da ve Türkiye genelinde büyük üzüntüye neden oldu.

SALDIRIYI TAK GERÇEKLEŞTİRDİ!

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) üstlenirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Güvenpark saldırısında hayatını kaybedenler her yıl düzenlenen anma etkinlikleriyle hatırlanmaya devam ediyor.