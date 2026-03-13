Emmy ödüllü animasyon dizisi Rick and Morty, yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Dizi yayın platformu HBO Max, merakla beklenen 9.sezonun 25 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacağını açıkladı.

Rick and Morty, alkolik ve dahi bilim insanı Rick ile torunu Morty'nin boyutlar arası maceralarını konu alıyor. Adult Swim imzasını taşıyan kült animasyonun yeni sezonunda da dizinin alışılmış absürt mizahı ve yüksek tempolu bilim kurgu hikayeleri devam edecek.

Adult Swim Başkanı Michael Ouweelen, yeni sezonla ilgili yaptığı açıklamada yapım ekibinin bölümlere "inanılmaz miktarda zeka ve yaratıcılığını kattığını" söyledi.

Dizinin dokuzuncu sezonu 42 farklı dilde ve 170'ten fazla ülkede izleyiciyle buluşacak.