Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen programın kadınların sürdürülebilir kalkınmadaki rolüne dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

İstanbul’da gerçekleştirilen programda konuşmalar yapılırken, kadınların ekonomik, sosyal ve toplumsal kalkınmadaki katkılarının önemine vurgu yapıldı. Programa çok sayıda davetli, akademisyen, iş dünyası temsilcisi ve kadın girişimci katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen iftar programında, kadınların üretimden istihdama kadar birçok alanda daha aktif rol almasının Türkiye’nin kalkınma hedefleri açısından kritik öneme sahip olduğu ifade edildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da programa katılarak davetlilerle bir araya geldi. Etkinlikte, kadınların güçlendirilmesine yönelik projeler ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde yürütülen çalışmalar ele alındı.

“Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi” temasıyla düzenlenen iftar programı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında önemli buluşmalardan biri oldu.

