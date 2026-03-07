Keçiören Belediyesi tarafından Ramazan ayı kapsamında düzenlenen iftar programında Sivaslılar bir araya geldi. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan’ın ev sahipliğinde Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Ankara ve Keçiören’de yaşayan çok sayıda Sivaslı vatandaş aynı sofrada buluştu.

Programa Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu (ASİDEF) Genel Başkanı Maksut Yücegöğ, Başkent Sivaslılar Derneği Başkanı Ramazan Can, AK Parti Keçiören İlçe STK Başkanı Erdal Çakıroğlu ve çok sayıda hemşehri derneği yöneticisi ile vatandaş katıldı.

“SİVASLI OLMAK VATANA BAĞLILIK DEMEKTİR”

İftar programında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Sivaslı olmaktan büyük gurur duyduğunu ifade ederek hemşehrilerine hitap etti. Özarslan, Sivaslıların vatanına bağlılığı, kültürel değerleri ve dayanışma ruhuyla öne çıktığını belirtti.

Sivas’ın Anadolu’nun köklü şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Özarslan, bu toprakların gönül insanları yetiştirdiğini söyledi. Keçiören’de çok sayıda Sivaslı vatandaşın yaşadığını hatırlatan Özarslan, herkese ayrım yapmadan hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

“İFTAR SOFRALARI DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRİYOR”

AK Parti Keçiören İlçe STK Başkanı Erdal Çakıroğlu ise Ramazan ayında kurulan iftar sofralarının birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirterek programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

“BAŞKANIMIZ HER ZAMAN YANIMIZDA”

Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Maksut Yücegöğ de konuşmasında Başkan Özarslan’ın Sivaslıların yanında olduğunu belirterek, düzenlenen etkinlikler ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkent Sivaslılar Derneği Başkanı Ramazan Can ise her yıl düzenlenen bu tür buluşmaların hemşehriler arasındaki dayanışmayı artırdığını ifade ederek Sivaslıları aynı sofrada görmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.

HEMŞEHRİ DERNEKLERİNDEN TEŞEKKÜR

Programda söz alan dernek temsilcileri de bu tür organizasyonların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini dile getirerek Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a teşekkür etti. Katılımcılar, Ramazan ayının manevi atmosferinde aynı sofrada buluşmanın önemine dikkat çekti.