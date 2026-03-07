Çankaya Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla hemşehri dernekleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini iftar sofralarında buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen programda Hüseyin Can Güner, Elazığlı ve Kahramanmaraşlı vatandaşlarla aynı sofrada buluştu.

Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde düzenlenen iftar programına Elazığ ve Kahramanmaraş federasyon ve derneklerinin temsilcilerinin yanı sıra milletvekilleri, akademisyenler ve bürokratlar da katıldı.

RAMAZAN’DA DAYANIŞMA VURGUSU

Programda konuşan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ramazan ayının birlik, kardeşlik ve paylaşma duygularını güçlendiren bir dönem olduğunu belirtti. Çankaya’nın üç farklı noktasında kurulan iftar çadırlarında vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Güner, hemşehri dernekleri ve meslek odalarıyla düzenlenen buluşmaların da bu dayanışmayı pekiştirdiğini söyledi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ÇALIŞMALARI

Çankaya’da dayanışma kültürünü sadece Ramazan ayında değil yıl boyunca sürdürdüklerini dile getiren Güner, belediyenin sosyal projelerine de değindi. Her gün binlerce üniversite öğrencisine ücretsiz akşam yemeği verildiğini belirten Güner, Kent Lokantaları ve Çankafeler aracılığıyla vatandaşlara uygun fiyatlı hizmet sunduklarını ifade etti.

Ayrıca kantini bulunmayan okullarda öğrencilere beslenme desteği sağladıklarını belirten Güner, emekliler, gençler ve öğrenciler için oluşturulan sosyal alanlarla sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirdiklerini kaydetti.

KÜLTÜR VE SANATTA YENİ PROJELER

Çankaya’nın kültür ve sanat alanında da önemli projelere imza attığını söyleyen Güner, Atatürk Sanat Merkezi’nin açılmasıyla kültür ve sanat etkinliklerine erişimin kolaylaştığını ifade etti.

Yakın zamanda hizmete açılması planlanan Alzheimer ve Demans Yaşlı Yaşam Merkezi ile yaşlı vatandaşlara yönelik desteklerin de artırılacağını belirten Güner, kökeni ve görüşü ne olursa olsun tüm vatandaşlara eşit hizmet sunma anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

Konuşmasında Elazığ ve Kahramanmaraş’ın geçmişte yaşanan depremlerden etkilendiğini hatırlatan Güner, hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı ve benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

MİLLETVEKİLLERİNDEN TEŞEKKÜR

Programa katılan Ali Öztunç, Ankara’da Elazığlı ve Kahramanmaraşlıların bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ev sahipliği için Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’e teşekkür etti. Öztunç, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” sözünü hatırlatarak dünyada barışın önemine dikkat çekti.

Gürsel Erol ise Çankaya Belediyesi’nin çalışmalarını takdir ettiğini belirterek, ulusal birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Erol, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek toplumun dayanışma içinde olması gerektiğini söyledi.