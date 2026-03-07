Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınların askeri müzeleri ücretsiz gezebileceğini açıkladı.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “8 Mart’ta askeri müzelerimiz kadın ziyaretçilerimize ücretsiz olacak. Tarihimizde önemli katkıları bulunan kadınlarımızı, kültürel mirasımızı yakından görmeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ücretsiz Gezilebilecek Müze Listesi

Kadınlar, 8 Mart’ta aşağıdaki askeri müzeleri ücretsiz olarak ziyaret edebilecek:

İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi

İstanbul Deniz Müzesi

İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi

Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi

İzmit Müze Gemiler

İzmir Müze Gemiler

Zonguldak Ereğli Deniz Müzesi

Çanakkale Deniz Müzesi

Hatay Deniz Müzesi

Mersin Deniz Müzesi

Bakanlık, kadınların tarihimizdeki rolünü ve katkılarını hatırlamak ve kültürel mirasa dair farkındalığı artırmak amacıyla bu uygulamayı hayata geçirdi.