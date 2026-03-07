Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınların askeri müzeleri ücretsiz gezebileceğini açıkladı.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “8 Mart’ta askeri müzelerimiz kadın ziyaretçilerimize ücretsiz olacak. Tarihimizde önemli katkıları bulunan kadınlarımızı, kültürel mirasımızı yakından görmeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
Ücretsiz Gezilebilecek Müze Listesi
Kadınlar, 8 Mart’ta aşağıdaki askeri müzeleri ücretsiz olarak ziyaret edebilecek:
-
İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi
-
İstanbul Deniz Müzesi
-
İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi
-
Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi
-
İzmit Müze Gemiler
-
İzmir Müze Gemiler
-
Zonguldak Ereğli Deniz Müzesi
-
Çanakkale Deniz Müzesi
-
Hatay Deniz Müzesi
-
Mersin Deniz Müzesi
Bakanlık, kadınların tarihimizdeki rolünü ve katkılarını hatırlamak ve kültürel mirasa dair farkındalığı artırmak amacıyla bu uygulamayı hayata geçirdi.