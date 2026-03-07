Süper Lig’de futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi hakem kadrosuna ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan görevlendirmeye göre dev karşılaşmanın VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu.

Derbi öncesinde açıklanan bu görev dağılımı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Bazı taraftarlar kararı tartışırken, karşılaşmanın hakem yönetimi şimdiden futbol gündeminin önemli başlıklarından biri haline geldi.

Süper Lig’in en kritik mücadelelerinden biri olarak görülen Beşiktaş-Galatasaray derbisi, hem zirve yarışı hem de rekabet açısından büyük önem taşıyor. Karşılaşmada VAR sisteminin vereceği kararların maçın gidişatında belirleyici olup olmayacağı ise merak konusu.