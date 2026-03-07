Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 2026 yılı çalıştayı, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. 6-8 Mart tarihleri arasında yapılacak olan organizasyonda güreş camiasının önde gelen isimleri bir araya geldi.

Çalıştayın açılışına Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, dünya şampiyonu Selçuk Çebi, Yaşar Doğu’nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Cicioğlu, Prof. Dr. Mehmet Türkmen ve eski Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Ata Karataş katılarak konuşma yaptı.

Açılış programının ardından ikinci oturuma geçilen çalıştayda, Türk güreşinin mevcut durumu, altyapı faaliyetleri ve federasyonun geleceğe yönelik yol haritası değerlendirildi. Organizasyonun yarın yapılacak oturumlarla devam edeceği bildirildi.

CAMİANIN ÖNEMLİ İSİMLERİ BİR ARADA

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, federasyon seçim sürecinde camia paydaşlarıyla birlikte hareket etme sözü verdiklerini hatırlatarak, çalıştayın bu anlayışın bir sonucu olduğunu söyledi. Akgül, güreş camiasının duayenleri, eski federasyon başkanları, teknik direktörler, antrenörler ve hakemleri davet ederek ortak akıl doğrultusunda karar almak istediklerini ifade etti.

Yaklaşık 20 yıldır benzer kapsamda bir çalıştay yapılmadığını belirten Akgül, amaçlarının Türk güreşine yön veren isimleri aynı çatı altında buluşturmak olduğunu dile getirdi.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MASADA

Çalıştayda güreş sporunun temel sorunlarının ele alınacağını belirten Akgül, kulüp sayısının artırılması, sponsor desteğinin güçlendirilmesi, lig sisteminin geliştirilmesi ve milli takıma seçme kriterleri gibi başlıkların detaylı şekilde değerlendirileceğini söyledi.

Alınacak kararların uygulamaya geçirilmesini hedeflediklerini vurgulayan Akgül, çalıştayın sadece fikir alışverişiyle sınırlı kalmayacağını belirtti.

2032 HEDEFİNE ALTYAPI VURGUSU

Türk güreşinde altyapıya büyük önem verdiklerini ifade eden Akgül, 2025 yılında federasyon bütçesinin yarısını altyapı çalışmalarına ayırdıklarını açıkladı. Sporcu sayısında ve güreşe olan ilginin arttığını kaydeden Akgül, bu yatırımların meyvesini 2032 yılında almayı hedeflediklerini söyledi.

Dünya güreşinde İran, Rusya ve ABD gibi ülkelerin önemli başarılar elde ettiğini hatırlatan Akgül, Türkiye’nin sahip olduğu genç sporcu potansiyeliyle olimpiyatlarda yeniden güçlü bir konuma gelebileceğini belirterek, 2032 Olimpiyatları’nda 2-3 altın madalyanın neden kazanılmasın diye düşündüklerini ifade etti.