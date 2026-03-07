2019 yılında Ankara İtfaiyesi’nde 17 kadın itfaiyeci görev yaparken, 2020–2025 yılları arasında yapılan personel alımlarıyla 68 yeni kadın itfaiyeci teşkilata katıldı. Böylece kadın itfaiyeci sayısı 80’e yükselerek 2019 yılına göre yüzde 370 oranında artış gösterdi. Toplam 1415 personelin görev yaptığı teşkilatta kadınlar; yangın, arama kurtarma ve afet müdahale çalışmalarında aktif rol alıyor.

ABB İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, kadın istihdamını artırmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, Ankara İtfaiyesi’nin daha kapsayıcı ve güçlü bir yapıya kavuşması için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Kadın itfaiyecilerden İzem Kinas, başkentin güvenliği için görev yapmanın gururunu yaşadıklarını söylerken, İlayda Albayrak insanlara umut olmanın önemine dikkat çekti. Fatma Tamgöz ise yangın, afet ve kurtarma çalışmalarında görev almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.