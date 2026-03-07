Türk müziğinin önemli isimlerinden Edip Akbayram, aramızdan ayrılışının birinci yılında Ankara’da düzenlenen özel bir programla anıldı. Çankaya Belediyesi tarafından Atatürk Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte “Bir Mirasın Sesi: Türkü Akbayram” konseri ile Edip Akbayram Karikatürleri Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Anma programına ev sahipliği yapan Hüseyin Can Güner, konuşmasında sanatçının Türkiye’nin kültürel hayatında bıraktığı derin izlere dikkat çekti.

“BARIŞIN VE UMUDUN SESİYDİ”

Etkinlikte Türkü Akbayram ve sanatçının eşi Ayten Akbayram’a çiçek takdim eden Başkan Güner, Edip Akbayram’ın toplumda önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, onun sevgi ve barış mesajlarıyla hafızalarda yer ettiğini söyledi. Güner, sanatçıyı demokrat, yurtsever ve Cumhuriyet değerlerine bağlı bir aydın olarak andıklarını ifade etti.

Atatürk Sanat Merkezi’nin Cumhuriyet’in 102’nci yılı kapsamında hizmete açıldığını hatırlatan Güner, açılışın ardından sahnede konuk ettikleri isimlerden birinin de Türkü Akbayram olduğunu belirterek, sanatçının vefatının birinci yılında aynı sahnede onun türkülerinin seslendirilmesinin anlamlı olduğunu dile getirdi.

AKBAYRAM TÜRKÜLERİ SALONDA YANKILANDI

Karikatürcüler Derneği tarafından hazırlanan Edip Akbayram Karikatürleri Sergisi ile başlayan anma programı, daha sonra konserle devam etti. Konserde Türkü Akbayram, babasının hafızalara kazınan eserlerini seslendirdi.

Sanatseverlerin de türkülere eşlik ettiği programda duygusal anlar yaşanırken, Edip Akbayram’ın unutulmaz eserleri salonu dolduran dinleyiciler tarafından hep birlikte söylendi. Usta sanatçının eserleri, gecede bir kez daha güçlü alkışlarla anıldı.