Samsun’un Canik ilçesinde iki farklı kuyumcudan ziynet eşyası çalan kadın ile gözcülük yaptığı belirlenen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 Mart akşamı saat 19.00 sıralarında bir alışveriş merkezindeki iki kuyumcudan toplam 150 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığı ihbarını aldı.

Şüpheliler Tespit Edildi ve Yakalandı

Polis ekipleri yaptığı çalışmada, şüphelilerin başka bir ilden gelen D.G. (33) ve dışarıda gözcülük yapan E.G. (43) olduğunu belirledi. Şüpheliler, Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak emniyete götürüldü.

Tutuklandılar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.G. ve E.G., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik Kameraları Soygun Anını Kaydetti

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, D.G.’nin çalışan başka yöne döner dönmez el çabukluğuyla ziynet eşyasını çaldığı ve şüphe uyandırmamak için bazı küpeleri denediği anlar yer aldı. Görüntüler, şüphelilerin planlı şekilde hareket ettiğini ortaya koydu.