Ramazan Bayramı tatiline sayılı günler kala milyonlarca vatandaşın gündeminde yine aynı soru var; Şehirler arası otobüs biletlerine zam gelecek mi? Bayram öncesi memleketine gitmek isteyen ya da tatil planı yapan vatandaşlar, artan maliyetler nedeniyle bilet fiyatlarının yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor.

Sonsöz olarak bu soruyu Ankara Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Acenteleri Derneği Başkanı Hacı Süleyman Barış’a sorduk. Başkan Barış, bayram öncesi merak edilen fiyat artışı iddialarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“Bayram Tatilinde Zam Planı Yok”

Sonsöz’e özel değerlendirmelerde bulunan Başkan Barış, bayram döneminde otobüs biletlerine zam yapılmasının şu an için gündemde olmadığını söyledi.

Barış, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Şu an için bayram tatili sürecinde otobüs ücretlerine zam yapılması söz konusu değil. Mücbir bir durum yaşanmadığı sürece fiyatlarda bir artış planlanmıyor.”

Bayram Öncesi Yoğunluk Başladı!

Her bayram döneminde olduğu gibi bu yıl da şehirler arası yolculuklarda yoğunluk yaşanmaya başladığını belirten Barış, firmaların bu yoğunluğa hazırlıklı olduğunu ifade etti.

Başkan Barış, bayram öncesi oluşan hareketliliğin normal olduğunu belirterek, “Her bayramda olduğu gibi bu yıl da yolcu yoğunluğu oluşmaya başladı. ” dedi.

Vatandaşlara Erken Bilet Uyarısı!

Yetkililer, bayram döneminde son günlerde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için biletlerini mümkün olduğunca erken almaları gerektiğini hatırlatıyor.

Özellikle bayrama birkaç gün kala bazı hatlarda yer bulmanın zorlaşabileceği ifade edilirken, firmaların yoğun talebe göre ek seferler planlayacağı açıklandı.

DİP NOT; ABB’ye bağlı Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) görev yapan güvenlikler ve yetkili kişiler haber yapmamıza izin verip, can güvenliğimiz için güvenlik eşliğinde bize destek olmuşlardır. Kendilerine teşekkürlerimizi bir kez daha buradan iletiyoruz.