Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde yaşanan olayda, yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Seydili Mahallesi’nde meydana geldi. Evinde yemek yediği sırada 78 yaşındaki Fevzi Bilici’nin nefes borusuna yiyecek kaçtı. Bir anda nefes almakta zorlanan Bilici’nin durumunu fark eden yakınları, yaşlı adamı hızla hastaneye götürdü.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Yakınları tarafından Yahyalı Devlet Hastanesi’ne ulaştırılan Bilici, doktorların müdahalesine rağmen hayata döndürülemedi.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME
Yaşlı adamın ölümünün ardından olayla ilgili gerekli işlemler başlatılırken, Bilici’nin kesin ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
Kaynak: AA