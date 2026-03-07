TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki rolüne vurgu yaptı. Atalay, 8 Mart’ın kadınların eşitlik, özgürlük ve insan onuruna yakışır yaşam talebinin sembolü olduğunu belirtti.

Kadın emeğinin üretim süreçlerinde ve ülke kalkınmasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Atalay, buna rağmen kadın çalışanların birçok sorunla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

KADINLARIN ÇALIŞMA HAYATINDAKİ SORUNLARI

Kadınların iş hayatında kayıt dışı istihdam, güvencesiz çalışma koşulları ve düşük ücret gibi sorunlarla mücadele ettiğini belirten Atalay, cam tavan engeli ve iş ile aile yaşamı arasındaki dengenin kurulmasındaki zorlukların da kadınların yükünü artırdığını söyledi.

Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çeken Atalay, bu konularda daha güçlü adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

EŞİT VE GÜVENCELİ ÇALIŞMA ÇAĞRISI

Kadınların ekonomik bağımsızlığının güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Atalay, eşit işe eşit ücret uygulamasının hayata geçirilmesi, güvenceli çalışma koşullarının sağlanması ve bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasının da kadın çalışanların haklarını güçlendireceğini belirten Atalay, “Sendikalı kadın güçlü kadındır anlayışıyla kadınların hak ettiği eşit, adil ve güvenceli çalışma yaşamını oluşturmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

“8 MART DAYANIŞMA GÜNÜDÜR”

8 Mart’ın yalnızca bir anma günü olmadığını ifade eden Atalay, bu günün kadın emeğinin görünür hale geldiği ve eşitlik taleplerinin dile getirildiği önemli bir dayanışma günü olduğunu söyledi.

Dünyanın farklı bölgelerinde kadınların savaş ve çatışmaların gölgesinde 8 Mart’ı karşıladığını belirten Atalay, savaşların en fazla kadınlar ve çocukları etkilediğine dikkat çekerek tüm dünyada çatışmaların sona ermesi temennisinde bulundu ve emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.