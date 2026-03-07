Türkiye'nin çiçek üretiminde önemli bir merkez olan İzmir'de, bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlıklar sürüyor. İzmir Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Kazım Kış, 'Sevgililer Günü'nü gül simgeliyor, 8 Mart'ı da kırmızı karanfil simgeliyor. Genelde bugün kırmızı karanfil çok yoğun talep görüyor' dedi.

AMBALAJLI KARAFİL 100 TL

8 Mart'ın 'Emekçi kadınlar günü' olduğunu vurgulayan Kış, 'İş yerlerinde çalışanlara, iş yeri sahipleri küçük de olsa bir hediye alarak çalışanlarını hatırlıyorlar. Bir tane karanfil motivasyon oluyor. Bugün çalışan kadınların günü. Talepler yoğun, kadınların yoğun çalıştığı iş yerlerinden siparişler geliyor. Bir gün önceden karanfilleri hazırlayıp dağıtıyoruz. En çok tercih edilen karanfilin fiyatı geçen seneyle aynı. Ambalajlı karanfil 100 TL'den satılıyor' diye konuştu.

'ÇİÇEK POZİTİF BİR ENERJİ VERİR'

8 Mart'ın pazar gününe denk gelmesinden olumsuz etkilendiklerini ifade eden Kış, 'Hafta sonuna denk geldiği için çoğu iş yeri kapalı, bu bizi olumsuz etkiledi. İş beklediğimiz gibi olmadı, satışlarda geçen yıla göre yüzde 40 düşüş var. Özel günlerde eşimizi, sevdiklerimizi, yanımızda çalışanları düşünmek onlara kısa süreli de olsa mutluluk veriyor. Çiçek pozitif bir enerji verir. Alışkanlık haline getirmemiz lazım sadece özel günlerde değil, diğer günlerde de sevdiklerimize, değer verdiğimiz insanlara, yanımızda çalışanları bir gül, karanfil ile mutlu etmek asli görevlerimizden biri olmalı' dedi.

'MAVİ LALE BUKETİ ALDIM'

Kız arkadaşına 8 Mart için çiçek alan üniversite öğrencisi Yunus Emre (19) de '8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle sevgilimin yanına geldim. Güzel bir çiçek almak istedim. 14 Şubat'ta beyaz gül almışım, şimdi lale almak için geldim. Mavi lale buketi aldım. Çiçeklerin sadece özel günlerde alınmasına karşıyım. Farklı bir günde içimden geldiği zaman almak daha hoş geliyor' diye konuştu.(DHA)