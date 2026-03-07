Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusuna ait askeri helikopterlerin, Lübnan-Suriye sınırı yakınlarındaki Doğu Sıradağları'nın yüksek kesimlerinde yer alan Nebi Şit beldesi yönüne havadan asker indirme operasyonu düzenlemeye çalıştığı kaydedildi. İndirme girişiminin tespit edilmesinin ardından bölgede şiddetli çatışmaların yaşandığı aktarıldı. Hizbullah unsurlarının karşılık vermesiyle tırmanan çatışmaların ardından, indirme operasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığı ve İsrail birliklerinin geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.
Kaynak: DHA