Washington Valisi Bob Ferguson, ABD merkezli X platformu üzerinden yayımladığı mesajda Ramazan ayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ferguson, eyalette yaşayan Müslümanların toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, eğitimden sağlığa, ekonomiden teknolojiye, sanattan sivil topluma kadar pek çok alanda önemli katkılar sunduklarını ifade etti.

“Ramazan Değerleri Güçlendiriyor”

Ramazan ayının dünya genelinde milyonlarca Müslüman tarafından oruç, ibadet ve yardımlaşma ile idrak edildiğini vurgulayan Ferguson, bu kutsal dönemin cömertlik, öz disiplin, şükür ve toplumsal sorumluluk gibi değerleri pekiştirdiğini kaydetti.

Washington’ın Ramazan ve Kurban bayramlarını resmi tatil olarak kabul eden ilk eyalet olduğuna dikkat çeken Ferguson, Ramazan’a oruç ve dua ile başlayan Müslüman Washingtonlılara iyi dileklerini iletti.

18 Şubat–19 Mart Ramazan İlan Edildi

Vali Ferguson açıklamasında, ay takvimine göre belirlenen ve hilalin görülmesiyle başlayan 18 Şubat–19 Mart 2026 tarihlerini Ramazan ayı olarak ilan ettiğini duyurdu.

“Washington eyaleti, Müslüman topluluklarımızı desteklemektedir” ifadelerini kullanan Ferguson, eyalet yönetiminin dini ve kültürel çeşitliliğe verdiği önemi bir kez daha vurguladı.