Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü çalışma kapsamında “Casperlar” olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik 9 Ocak’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ele geçirilen dijital materyaller detaylı incelemeye alındı.

Dijital Verilerden Kamu Görevlileriyle İrtibat Çıktı

Yapılan teknik incelemelerde, örgüt mensuplarının bazı kamu görevlileriyle bağlantı kurduğu ve çıkar ilişkisi geliştirdiği belirlendi. Açıklamada, adli makamlarca yürütülen bazı soruşturmalarda örgüt yöneticileri ve üyelerinin, görev ve yetki sınırlarını aşarak hareket eden kamu görevlilerinden bilgi temin ettiği kaydedildi.

Bu kapsamda “suç kaydı, aranma durumu, araç bilgisi ve yakalama kaydı” gibi sorgulamalara ilişkin verilerin örgütle paylaşıldığı tespit edildi.

6 İlde Eş Zamanlı Talimat

Soruşturma çerçevesinde örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği değerlendirilen 17 şüpheli hakkında 19 Şubat tarihinde gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında 9 polis memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza memuru ve 1 müstafi polis memurunun da bulunduğu bildirildi.

İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak’ta belirlenen adreslerde arama ve el koyma işlemleri için talimat verildiği aktarıldı.