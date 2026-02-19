Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan “Ankara suyuna atık su karışıyor” haberlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Başkent’teki içme suyu kalitesinin yalnızca belediye tarafından değil, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kamu kurumları tarafından düzenli olarak kontrol edildiği ve denetim altında tutulduğu belirtildi.

Gerede Sistemi Üzerinden “Karalama” İddiası

ABB, Ankara’nın içme suyunun Gerede Tüneli aracılığıyla Ulusu Çayı’ndan temin edildiğini hatırlattı. Son günlerde özellikle Gerede su temin sistemi üzerinden yeni bir karalama kampanyası yürütüldüğünün öne sürüldüğü açıklamada, içme suyunun güvenli olduğu vurgulandı.

Gerede ilçesinin belediyenin hizmet alanında bulunmamasına rağmen, Çamlıdere Barajı’nın su kalitesini korumak amacıyla atık su kolektör hattı ve Atık Su Arıtma Tesisi yatırımlarının ABB sorumluluğuna alındığı kaydedildi. Yaşanan olayın ise bazı yerleşim bölgelerinde yağmur suyu altyapısının yetersiz kalması sonucu kolektör hattında meydana gelen debi artışından kaynaklandığı ifade edildi.

Teknik ekiplerin olayın ardından hızla sahaya indiği, gerekli müdahalenin aynı gün yapıldığı ve havzaya atık su deşarjının kısa sürede engellendiği bildirildi.

“Endişeye Gerek Yok”

Açıklamada, Gerede’den gelen suyun İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde arıtıldığı ve sürecin hem belediye hem de Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak denetlendiği vurgulandı. Buna rağmen kamuoyunun bilinçli şekilde yanlış yönlendirildiği ve vatandaşların paniğe sürüklendiği savunuldu.

ABB, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kesilen cezaya da hukuki yollardan itiraz edileceğini duyurdu. Belediyeden yapılan değerlendirmede, yürütülen tartışmaların kamu yararına değil, algı oluşturmaya yönelik olduğu görüşüne yer verildi.