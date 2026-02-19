Köşkün günümüzdeki sahibi, 80 yaşındaki makine mühendisi Osman Özer, evi babası Mustafa Hayrettin Özer’den satın aldı. Osman Özer de 1945 yılında aynı köşkte doğdu.

Mahalle Sakinlerinden Restorasyon ve Müze Talepleri

Mahalle sakinleri, Orhan Veli’nin doğduğu evin satışına karşı çıkarak, tarihi köşkün restore edilmesini ve halka kazandırılmasını istiyor.

Ayşenur Uzuner, "Tarihi eser olduğu için belediyenin veya yetkililerin evi müzeye dönüştürmesi daha uygun olur. Halkımız Orhan Veli Kanık’ı tanıma fırsatı bulur, öğrencilerimiz ve ziyaretçiler burayı görür. Müze haline gelirse toplum için değerli bir alan olur" dedi.

Adem Nebioğlu ise, "Bu sokak şairlerle dolu, aydınlarla dolu. Evin restore edilmesini istiyoruz, satılmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mimari ve restorasyon öğrencisi Selim Enes Öz, "Orhan Veli’nin evinin müze olarak halka kazandırılması en doğru karar olur. Öğrenciler ve gençler buraya gelip eserleri inceleyebilir" diye konuştu.

Recep Yönlü ise, "Burası Yalıköy için bir medarıiftihar. Satışa çıkarılmasına karşıyım. Restore edilsin ve halka kazandırılsın" dedi.

Tarihi Köşk ve Kültürel Değer

Orhan Veli Kanık’ın doğduğu bu köşk, Türk edebiyatı açısından büyük önem taşıyor. Mahalle sakinleri, evi sadece bir taşınmaz olarak değil, kültürel ve eğitimsel bir değer olarak görerek restore edilip müze veya kültür merkezi haline getirilmesini talep ediyor.

Tarihi köşkün satışı, bölge halkında hem merak hem de endişe yaratırken, Orhan Veli Kanık’ın mirasının gelecek nesillere aktarılması için restorasyon çağrıları sürüyor.