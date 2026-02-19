Kaza, saat 11.30 sıralarında Metris-Esenler bağlantı yolunda meydana geldi. Esenler istikametinde ilerleyen cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol ayrımındaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen araçta sürücü sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen cipin çekiciyle kaldırılmasının ve yol temizleme çalışmalarının ardından trafik normale döndü. (DHA)

Kaynak: DHA