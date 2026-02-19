Aksaray’da silah sesi ihbarı üzerine bir eve giren polis ekipleri, 3 kişiyi kanlar içinde buldu. Olayda Tolga Kuş (30) ve Zeynep Ayaz’ın (30) hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kübra Kılıç (31) da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Silah Sesi İhbarı Üzerine Ekipler Sevk Edildi

Olay, saat 20.00 sıralarında Aksaray merkez Büyük Bölcek Mahallesi Bölcek Caddesi’nde bulunan 4 katlı apartmanın 2’nci katında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan silah sesi ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Eve giren ekipler, Tolga Kuş, Zeynep Ayaz ve Kübra Kılıç’ı kanlar içinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Tolga Kuş ve Zeynep Ayaz’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Ağır Yaralı Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti

Ağır yaralı olduğu belirlenen Kübra Kılıç ise ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kılıç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olay Yerinde Tabanca Bulundu

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, 3 kişinin vurulduğu değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi. Olayın cinayet mi yoksa şüphelilerden birinin iki kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği bir vaka mı olduğu ihtimalleri üzerinde duruluyor.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.