Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında bir tır sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Konya-Aksaray kara yolu Eşmekaya beldesi yakınlarında yaşandı. Rıza E. yönetimindeki 68 BR 409 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüje çarptı ve devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücüye, AFAD ekipleri tarafından kurtarma çalışması yapıldı.

Yapılan müdahalenin ardından tırdan çıkarılan Rıza E.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Sürücünün cansız bedeni, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yol Bir Süre Trafiğe Kapandı

Kaza nedeniyle Konya-Aksaray kara yolunda ulaşım bir süre aksadı. Devrilen tırın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.