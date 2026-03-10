Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede ABD ve İsrail’in İran’a karşı saldırgan tutumu ve Orta Doğu’daki gerginlik ele alındı. Putin, Rusya’nın bölgedeki durumu yatıştırmak ve sorunu siyasi araçlarla çözmek yönündeki tutumunu teyit ederken, Pezeşkiyan Rusya’nın İran’a desteği ve insani yardımlarından ötürü teşekkür etti.

Görüşme, Putin’in bir önceki gün ABD Başkanı Donald Trump ile İran konusunda yaptığı telefon görüşmesini takip etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Orta Doğu’ya dair tekliflerinin masada olduğunu ve bölgesel sorunların çözümü için çok yönlü anlayış gerektiğini belirtti.