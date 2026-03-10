Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’daki çatışma sürecinin Ukrayna’daki barış arayışlarına sekte vurmasını önlemenin önemine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca müzakerelerin vakit kaybetmeden sürdürülmesinin faydalı olacağı ve Ukrayna’nın yaralarının sarılması ile yeniden imar faaliyetlerinin başlamasının önemi vurgulandı.

Erdoğan, Karadeniz’deki seyir güvenliğinin Türkiye için kritik önem taşıdığını belirtirken, enerji altyapıları ve limanların korunmasını sağlayacak ateşkesin ve güven tesisinin önemine değindi. Cumhurbaşkanı, taraflar arasında güvenin sağlanmasına katkı sunacak adımlar için Türkiye’nin elinden gelen desteği vereceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Liderler, Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.



