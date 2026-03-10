Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye Her Türlü Saldırıyı Püskürtecek Güce Sahiptir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye Her Türlü Saldırıyı Püskürtecek Güce Sahiptir”
İçeriği Görüntüle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’daki çatışma sürecinin Ukrayna’daki barış arayışlarına sekte vurmasını önlemenin önemine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca müzakerelerin vakit kaybetmeden sürdürülmesinin faydalı olacağı ve Ukrayna’nın yaralarının sarılması ile yeniden imar faaliyetlerinin başlamasının önemi vurgulandı.

Erdoğan, Karadeniz’deki seyir güvenliğinin Türkiye için kritik önem taşıdığını belirtirken, enerji altyapıları ve limanların korunmasını sağlayacak ateşkesin ve güven tesisinin önemine değindi. Cumhurbaşkanı, taraflar arasında güvenin sağlanmasına katkı sunacak adımlar için Türkiye’nin elinden gelen desteği vereceğini ifade etti.

Muhabir: HABER MERKEZİ