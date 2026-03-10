Afganistan yönetiminin Afghanistan Ministry of Foreign Affairs tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin aldığı kararın gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada, “Afganistan hükümeti, hiçbir ülke vatandaşının koz aracı olarak kullanılmak amacıyla gözaltına alınmadığının altını çizmektedir.” denildi.

Açıklamada ayrıca son bir yılda gözaltındaki ABD vatandaşlarının davalarıyla ilgili olumlu adımlar atıldığı ve sorunun diyalog ile iş birliği yoluyla çözülmesinin hedeflendiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise dün yaptığı açıklamada Afganistan yönetiminin fidye veya siyasi taviz elde etmek amacıyla bireyleri alıkoyduğunu savunarak ülkenin “haksız gözaltına almayı destekleyen devlet” listesine alındığını duyurmuştu.

Rubio açıklamasında, Taliban yönetimine çağrıda bulunarak, Afganistan’da gözaltında bulunan ABD vatandaşları Dennis Coyle ve Mahmoud Habibi başta olmak üzere tüm Amerikalıların derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtmişti.

‘Rehine diplomasisi’ tartışması

ABD yönetimi tarafından kullanılan “haksız gözaltına almayı destekleyen devlet” ifadesi, bazı ülkelerin yabancı vatandaşları siyasi baskı veya diplomatik pazarlık aracı olarak keyfi şekilde gözaltında tuttuğu iddiaları için kullanılan bir sınıflandırma olarak biliniyor.

Washington yönetimi bu tür uygulamaları çoğu zaman “rehine diplomasisi” olarak nitelendiriyor.