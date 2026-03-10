ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran’ın bölgedeki müttefiklerinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini savunarak, “Hizbullah, Husiler ve Hamas ya parçalanmış ya da etkisiz hale getirilmiş durumda. İran yalnız kalmış durumda.” ifadelerini kullandı.

İran’a karşı en yüksek sayıda savaş ve bombardıman uçağının kullanılacağını söyleyen Hegseth, “Bugün yine İran içindeki en yoğun saldırı günümüz olacak. İstihbarat her zamankinden daha iyi.” dedi.

“İsrail güçlü bir ortak oldu”

Hegseth, İran’ın füze ve insansız hava aracı kapasitesinin ciddi şekilde zayıflatıldığını öne sürerek, İran’ın füze kapasitesinin yüzde 90’ının, insansız hava aracı kapasitesinin ise yüzde 83’ünün etkisiz hale getirildiğine dair güçlü deliller bulunduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine de değinen Hegseth, Trump’ın dünya liderleriyle yürüttüğü diplomatik temasların ABD’ye farklı seçenekler sunduğunu belirtti.

Hegseth ayrıca İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in, Trump’ın “Nükleer silah peşinde koşmayın” çağrısını dikkate alması gerektiğini savundu.

İsrail ile yürütülen askeri iş birliğine de değinen Hegseth, “İsrail bu çabada gerçekten güçlü bir ortak oldu. Farklı hedefleri olsa da birlikte hareket ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Sonuç ABD’nin çıkarlarına uygun olacak”

Savaşın genişlediği yönündeki bazı yorumlara katılmadığını belirten Hegseth, mevcut durumun sınırlı kaldığını ve birçok ülkenin İran’ın nükleer hedefleri konusunda ABD ile benzer bir çizgide olduğunu savundu.

Hegseth, operasyonların sonucunun ABD’nin çıkarlarına uygun olacağını vurgulayarak, “Halkımızı hedef alabilecek füzelerin nükleer şantajı altında yaşamayacağız.” dedi.

İran donanması da hedefte

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, operasyonların üç ana askeri hedefe odaklandığını söyledi. Buna göre ABD güçleri, İran’ın balistik füze ve insansız hava aracı kapasitesini yok etmeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Caine ayrıca, Hürmüz Boğazı’ndan geçişin güvenliğini sağlamak amacıyla İran donanmasına yönelik operasyonların da devam ettiğini belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı United States Central Command’nun şu ana kadar 5 binden fazla hedefi vurduğunu ifade eden Caine, tek yönlü insansız hava aracı fabrikalarının da hedef alındığını sözlerine ekledi.